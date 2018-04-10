Украина В центре Харькова произошла стрельба, есть пострадавшие

2018-04-10 17:15 683

 

По предварительной информации, в результате стрельбы в центре Харькова ранены два человека В центре Харькова на перекрестке улиц Пушкинской и Чайковского сегодня, 10 апреля 2018 года, произошла стрельба.

Об этом сообщают местные СМИ. Так, по информации "Городского Дозора", стрельба произошла около четырех часов дня. По информации издания, у стрелявших было оружие и кастеты, они скрылись в направлении станции местро "Архитектора Бекетова".

Отмечается, что в результате инцидента, по предварительной информации, ранены два человека, их госпитализировали.

Вместе с тем, "Громадське Харків" в Тelegram сообщает, что в результате стрельбы пострадал один человек. Кроме того, по информации SQ, на данный момент правоохранители перекрыли улицу, на которой произошла стрельба, к месту происшествия съезжаются экипажи патрульных.

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