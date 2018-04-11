Украина КАРТА Сегодня в Украине будет тепло и облачно, в западных областях пойдут дожди

2018-04-11 11:13 757

Cегодня, 11 апреля, в большинстве областей страны будет ясная и солнечная погода. Дожди синоптики прогнозируют только на западе.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра, в западных регионах дневная температура составит от +19 до +23 , ночью от +7°C до +10°C.

В Волынской, Львовской, Ровенской и Тернопольской областях ожидаются дожди.

На остальной территории Украины ожидается переменная облачность, температура днем составит от +17°C до +23°C, ночью от +4°C до +9°C. В Крыму днем от +20°C до +22°C, ночью от +7°C до +9°C.

В Киеве сегодня ожидается переменная облачность, температура днем поднимется до +22. Ночью будет немного холоднее - термометры покажут от +7°C до +9°C.

Еще по теме

Проигравший в суде "Газпром" может полностью прекратить транзит газа через Украину

2018-04-11 12:43 682

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2018-04-11 08:39 380584

На этой неделе Украину накроют магнитные бури

2018-04-10 21:30 1737

Инфляция в Украине приведет к резкому скачку цен - Всемирный Банк

2018-04-10 19:30 1797

Еще новости в разделе "Украина"

ГосЧС нашла более 15 тысяч нарушений при проверке безопасности ТРЦ, школ и садиков

2018-04-11 15:46 118

За 20 дней голодовки Савченко сбросила 15 кг, из-за курения начались проблемы с желудком

2018-04-11 14:45 391

КАРТА Беспилотник ОБСЕ обнаружил танки сепаратистов, спрятанные во дворах жилых домов

2018-04-11 13:15 549

Чому жодна з кримінальних справ про розстріли на Майдані не дійшла до суду

2018-04-11 12:14 662
Все статьи раздела "Украина"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

ГосЧС нашла более 15 тысяч нарушений при проверке безопасности ТРЦ, школ и садиков 2018-04-11 15:46 118
За 20 дней голодовки Савченко сбросила 15 кг, из-за курения начались проблемы с желудком 2018-04-11 14:45 391
КАРТА Беспилотник ОБСЕ обнаружил танки сепаратистов, спрятанные во дворах жилых домов 2018-04-11 13:15 549
Чому жодна з кримінальних справ про розстріли на Майдані не дійшла до суду 2018-04-11 12:14 662

Лента

15:46 ГосЧС нашла более 15 тысяч нарушений при проверке безопасности ТРЦ, школ и садиков
15:13 Готовься, Россия, они прилетят! - Трамп предупредил Путина и Асада о ракетном ударе в Сирии
14:45 За 20 дней голодовки Савченко сбросила 15 кг, из-за курения начались проблемы с желудком
фото 14:16 Не ожидали? Увидимся в финале! - тренер Ромы о невероятной победе в Лиге чемпионов
13:44 Москва сделала шаг против против человечества, - представитель Великобритании в ООН
КАРТА 13:15 Беспилотник ОБСЕ обнаружил танки сепаратистов, спрятанные во дворах жилых домов
12:43 Проигравший в суде "Газпром" может полностью прекратить транзит газа через Украину
12:14 Чому жодна з кримінальних справ про розстріли на Майдані не дійшла до суду
11:42 Цукерберг в Сенате: РФ могла использовать Facebook для вмешательства в выборы
КАРТА 11:13 Сегодня в Украине будет тепло и облачно, в западных областях пойдут дожди