Украина КАРТА Сегодня в Украине будет тепло и облачно, в западных областях пойдут дожди

2018-04-11 11:13 757

Cегодня, 11 апреля, в большинстве областей страны будет ясная и солнечная погода. Дожди синоптики прогнозируют только на западе.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра, в западных регионах дневная температура составит от +19 до +23 , ночью от +7°C до +10°C.

В Волынской, Львовской, Ровенской и Тернопольской областях ожидаются дожди.

На остальной территории Украины ожидается переменная облачность, температура днем составит от +17°C до +23°C, ночью от +4°C до +9°C. В Крыму днем от +20°C до +22°C, ночью от +7°C до +9°C.

В Киеве сегодня ожидается переменная облачность, температура днем поднимется до +22. Ночью будет немного холоднее - термометры покажут от +7°C до +9°C.