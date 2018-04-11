Украина В Луганской области на мине подорвался автомобиль: четверо погибших

2018-04-11 16:30 579

 

Автомобиль наехал на неустановленное взрывное устройство около линии соприкосновения. Происшествие расследует прокуратура Луганской области.

В Луганской области на пока неустановленном устройстве подорвался автомобиль – погибли четыре человека. Инцидент произошел около линии соприкосновения, сообщили в областной прокуратуре в среду, 11 апреля.

"Прокуратурой Луганской области взят на контроль ход расследования уголовного производства по факту террористического акта, во время которого погибло четверо гражданских лиц вблизи линии соприкосновения", - говорится в сообщении.

Как добавили в прокуратуре, в результате взрыва погибли все четыре человека, находившиеся в автомобиле.

Ранее в Минобороны сообщили, что с начала боевых действий на Донбассе в результате подрывов взрывоопасных предметов погибли по меньшей мере 2558 гражданских лиц.

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