Политика Британские самолеты уже на взлетной полосе, эсминцы заняли позиции в Средиземном море

2018-04-12 10:41 835

Армия Великобритании начала подготовку к нанесению военного удара по Сирии в ответ на химическую атаку в городе Дума. 

"Эскадренные миноносцы типа 45 в боевой готовности находятся в Средиземном море. Корабль HMS Duncan оснащен системой противовоздушной обороны, способной взорвать российские ракеты. Скоростные реактивные самолеты RAF на Кипре также готовы к удару", - сообщает The Times.

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Также сообщается, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй созвала министров для принятия решения о военном ударе по Сирии. По ее словам, целью является "сдерживание будущих химических атак".

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Однако Мэй может начать военные действия против Асада без одобрения парламента.

"Наши самолеты находятся на взлетно-посадочной полосе в Акротири (британская военная база на Кипре)", − приводит издание слова источника в правительстве Британии, который подтвердил готовность к удару.

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По данным газеты, британские эскадренные миноносцы Type 45 Destroyer и HMS Duncan также могут подключиться к операции в случае необходимости.

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Политика

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