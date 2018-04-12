Украина Помощь на детей в Украине: кто имеет на нее право и как ее получить

2018-04-12 20:30 751

Украинские матери имеют право на денежную помощь при рождении ребенка

Однако, это не единственный вид дотаций, которые могут получить беременные и молодые матери. Причем, многие не знают, на какую именно помощь могут претендовать и как ее получить.

Прежде всего, чтобы получить пособие на ребенка, один из родителей должен подать соответствующие документы в Управление труда и социальной защиты населения:

- Оригинал паспорта и его копия;

- Заявление на получение социальных выплат;

- Банковские реквизиты, куда будут начислять выплаты;

- Свидетельство о рождении ребенка;

- Копия судебного решения об усыновлении.

Бывают случаи, когда сотрудники просят справку о составе семьи или другие документы. При этом родители могут их не предоставлять, так как это не предусмотрено законом.

Подать документы следует в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка.

Кроме того, уточнить все вопросы можно по телефону горячей линии: 0-800-50-73-09.

Что же касается размера социальной выплаты, то он напрямую зависит от прожиточного минимума. В 2018 году он составляет 1853 гривны.

При этом Закон Украины «О Государственном бюджете на 2018 год» устанавливает следующие показатели прожиточного минимума для основных социальных и демографических групп населения:

Дети до 6 лет — +1492 (с 01.01.2018 по 20.06.2018) 1559 (01.07.2018 по 30.11.2018) 1626 (01.12.2018 по 31.12.2018).

Дети в возрасте от 6 до 18 лет — 1860 (с 01.01.2018 по 20.06.2018) 1944 (01.07.2018 по 30.11.2018) 2027 (01.12.2018 по 31.12.2018).

Трудоспособные лица — 1762 (с 01.01.2018 по 20.06.2018) 1841 (01.07.2018 по 30.11.2018) 1921 (01.12.2018 по 31.12.2018).

Нетрудоспособные лица — 1373 (с 01.01.2018 по 20.06.2018) 1435 (01.07.2018 по 30.11.2018) 1497 (01.12.2018 по 31.12.2018).

Общий показатель — 1700 (с 01.01.2018 по 20.06.2018) 1777 (01.07.2018 по 30.11.2018) +1853 (01.12.2018 по 31.12.2018).

Другой вопрос — это помощь при беременности и декретные выплаты. Процедуру государственной помощи при беременности и родах регулирует раздел 2 Закона Украины «О государственной помощи семьям с детьми». Право на нее имеют все беременные, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования, а именно:

женщины, уволенные в связи с ликвидацией предприятия (при условии увольнения с работы не ранее чем за 6 месяцев до приобретения права на получение помощи);

предприниматели, которые не платят страховые взносы в Фонд социального страхования;

аспиранты, клинические ординаторы, студентки высших учебных заведений и ПТУ;

женщины-военнослужащие (ВСУ, СБУ, Госпогранслужба, полиция и т.д.);

безработные, зарегистрированные в центре занятости;

неработающие женщины (домохозяйки).

Такая государственная помощь предоставляется в размере 100% среднемесячного дохода женщины (зарплата, денежное обеспечение, стипендия, пособие по безработице и т.д.). Кроме того, женщинам, которые не работают, а также тем, кто зарегистрирован как предприниматель, плата начисляется в размере 25% размера прожиточного минимума для трудоспособного населения страны.

за 126 к.д.: с 1 января — 1850 грн., с 1 мая — 1933 грн., с 1 декабря — 2017 грн.

за 140 к.д.: с 1 января — 2055 грн., с 1 мая — 2148 грн., с 1 декабря — 2241 грн.

за 180 к.д.: с 1 января — 2642 грн., с 1 мая — 2761 грн., с 1 декабря — 2881 грн.

Чтобы получить льготу, необходимо подать следующие документы:

заявление на получение декретных;

справка из поликлиники;

ксерокопия трудовой книжки;

ИНН и его копия;

паспорт и его копия;

для безработных нужна справка из Центра занятости.

Беременные идут в отпуск сроком на 30 недель. Он длится 70 календарных дней до родов и еще 56 дней поле рождения ребенка. Если же женщина родила двух и более детей или ей делали кесарево сечение, то отпуск увеличивается до 70 дней.

А вот выплата пособия на ребенка остается неизменной уже несколько лет подряд. Она не зависит ни от количества несовершеннолетних детей в семье, ни от того, какой ребенок по счету появилась. Так, например, помощь на первого и второго, третьего ребенка будет одинаковой. Пособие на ребенка в 2018 году составляет 41 280 гривен.

Кроме того, важно знать, что все деньги не выплачивают единовременно. В правительстве разделяют выплаты на несколько этапов.

Первый этап предусматривает выплату 10 300 гривен через 2-3 месяца после оформления всех необходимых документов.

Вся остальная финансовая помощь разделена на следующие 3 года: размер ежемесячного пособия составляет 860 гривен.

Право на дополнительные льготы также имеют матери-одиночки.

Максимальный размер выплат в 2018 году для матерей-одиночек составит:

до 6 лет — 1492 (с 01.01 по 30.04.2018) 1559 (с 01.05 по 30.11.2018) 1626 (с 01.12 по 31.12.2018).

6-18 лет — 1860 (с 01.01 по 30.04.2018) 1944 (с 01.05 по 30.11.2018) 2027 (с 01.12 по 31.12.2018).

18-23 года- 1763 (с 01.01 по 30.04.2018) 1841 (с 01.05 по 30.11.2018) 1921 (с 01.12 по 31.12.2018).

Государственной помощи также получат дети, родители которых уклоняются от уплаты алиментов.

Государство обязуется выплачивать таким детям деньги до 18 лет. Алименты от государства предоставляются в размере, равном разнице между 50% ПМ для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущие 6 месяцев. То есть, максимальная сумма социальных выплат достигает:

детям до 6 лет: с 01.01.18 — 746 гривен, с 01.05.18 — 779,5 гривен, с 01.12.18 — 813 гривен;

детям 6-18 лет: с 01.01.18 — 930 гривен, с 01.05.18 — 972 гривны, с 01.12.18 — 1013,5 гривен.

Закон Украины «О государственной социальной помощи инвалидам с детства и детям-инвалидам» регламентирует права детей на получение пособия по инвалидности. Размер таких выплат зависит от установленного в стране прожиточного минимума. Так, в 2018 году помощь составит:

дети с инвалидностью (без надбавки на уход) — 1373 (01.01-30.04.2018) 1435 (01.05-20.11.2018) 1497 (01.12-31.12.2018).

дети с инвалидность до 6 лет (с надбавкой на уход) — 1707; (01.01-30.04.2018) 1784 (01.05-20.11.2018) 1860 (01.12-31.12.2018).

дети с инвалидностью от 6 до 18 лет (с надбавкой) — 1891; (01.01-30.04.2018) 1976 (01.05-20.11.2018) 2061 (01.12-31.12.2018).

дети-инвалиды подгруппы А до 6 лет — 2453; (01.01-30.04.2018) 2563 (01.05-20.11.2018) 2674 (01.12-31.12.2018).

дети-инвалиды подгруппы А с 6 до 18 лет — 2821; (01.01-30.04.2018) 2948 (01.05-20.11.2018) 3075 (01.12-31.12.2018).

инвалид с детства I группы подгруппы А — 2821; (01.01-30.04.2018) 2948 (01.05-20.11.2018) 3075 (01.12-31.12.2018).

инвалид с детства I группы подгруппы Б — 2059; (01.01-30.04.2018) 2152 (01.05-20.11.2018) 2245 (01.12-31.12.2018).

инвалиды с детства II и III группы — +1373; (01.01-30.04.2018) 1435 (01.05-20.11.2018) 1497 (01.12-31.12.2018).

Дети, оставшиеся без родительской опеки, которые получили статус сироты, получают пособие в размере 2-х прожиточных минимумов. За ребенка выплаты получает опекун.

для детей до 6 лет: с 01.01.18 — 2984 грн., с 01.05.18 — 3118 грн., с 01.12.18 — 3252 грн.

для детей 6-18 лет: с 01.01.18 — 3720 грн., с 01.05.18 — 3888 грн., с 01.12.18 — 4054 грн.

Напомним, социальные службы начали жесткую борьбу с матерями-одиночками. Соцработники опрашивают соседей и приходят к матерям-одиночкам домой с проверками. Если в доме застукали мужа, то мамам угрожают даже судимостью.