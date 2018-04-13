Украина КАРТА Сегодня в Украине будет облачно, днем термометры покажут до +24°C

2018-04-13 11:13 383

Сегодня в Украине синоптики обещают небольшое потепление. Однако, ночи все еще будут холодными.

По данным Гидрометцентра, 13 апреля в большинстве регионов страны ожидается переменная облачность, температура днем составит от +14°C до +24°C, ночью от +4°C до +10°C. 

В частности, на западе и на юге Украины переменная облачность без осадков, температура днем от +19°C до +24°C, ночью от +7°C до +10°C.

В северных, центральных и восточных областях также без осадков, температура днем от +14°C до +21°C, ночью от +4°C до +9°C.

В Киеве без осадков, днем от +14°C до +16°C, ночью от +4°C до +6°C.

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