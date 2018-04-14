Мир В России рассказали, как отражали ракетный удар США в Сирии

2018-04-14 14:30 2107

Подразделения российской ПВО в отражении атаки не участвовали

Ракетный удар по Сирии, который нанесли США, Франция и Великобритания, был отражен сирийскими средствами ПВО С-125, С-200, "Бук" и "Квадрат", произведенными в СССР. Об этом заявили в Минобороны РФ, сообщает ТАСС.

"В отражении ракетного удара были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, "Бук" и "Квадрат". Данные комплексы ПВО были произведены более 30 лет назад в Советском Союзе", – говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что подразделения ПВО РФ в Сирии не применялись для отражения ракетного удара США, Великобритании и Франции.

"Российские подразделения ПВО на территории Сирийской Арабской Республики для отражения ракетного удара не применялись", – отметили в Минобороны РФ.

Напомним, в ночь на субботу, 14 апреля, США совместно с Великобританией и Францией начали операцию против Сирии, в ход пошли боевые корабли и авиация.

"В нанесении удара участвовали американские самолеты, включая бомбардировщик В-1, а также боевые корабли", – сообщил телеканал CNN со ссылкой на несколько официальных представителей оборонного ведомства США.

В операции был задействован минимум один эсминец США в Красном море.

Как заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, это был "одноразовый удар", который включает в себя очень мощный месседж для сирийского диктатора Башара Асада.