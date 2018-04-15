Мир Трамп и Макрон: Удары по Сирии были успешными

2018-04-15 11:30 1047

Лидеры США и Франции заявили, что совместные авиаудары были успешными и необходимыми для сдерживания президента Сирии от дальнейших действий по использованию химоружия.



Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эмануэль Макрон обсудили по телефону удар по Сирии и договорились продолжать совместные действия по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство", сообщает пресс-служба Белого дома в субботу, 14 апреля.

"Президент Дональд Трамп поговорил сегодня с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить коллективный ответ на использование химического оружия сирийским президентом Башаром аль-Асадом 7 апреля. Оба лидера подтвердили, что совместные авиаудары были успешными и необходимыми для сдерживания Асада от любых дальнейших действий по использованию химического оружия. Они также обсудили необходимость активизации международных усилий по стабилизации в Сирии для обеспечения долгосрочного поражения ИГ", – говорится в сообщении.