Как летом: синоптики предупредили о резком потеплении в Украине

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2018-04-15 13:00 853

 

В воскресенье, 15 апреля, на территории столицы Украины будет наблюдаться переменная облачность без осадков, ветер южный со скоростью 5-10 м/с, температура воздуха опустится до +8...+10 градусов ночью и подымится до +19...+21 днем. Соответствующая информация была обнародована пресс-службой Украинского Гидрометцентра.

В соответствии с имеющейся информацией, в Западных регионах страны ожидается переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+11 градусов, днем +18...+25 градуса, в Закарпатской области до +26 градусов. В Карпатах осадков не будет, температура ночью +4...+9 градусов, днем +15...+20 градусов. В Моршине не ожидается осадков, температура ночью +8...+10 градусов, днем +22...+24 градуса. Жители Трускавца могут не ждать осадков, температура ночью +7...+9 градусов, днем +23...+25 градусов. В Сваляве днем без осадков, температура ночью +6...+8 градусов, днем +23...+25 градусов.

В Сереных областях страны будет переменная облачность без осадков, ветер будет южным со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+11 градусов, в Черниговской и Сумской областях местами заморозки 0...-4 градусов; днем +15...+22 градусов.

В центральной части страны облачность будет переменной, без осадков, в Днепропетровской области на почве и местами в воздухе заморозки 0...-4, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+11, в Полтавской и Днепропетровской областях +3...+9, днем +15...+22, в Винницкой +20...+25.

В восточных регионах переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+8 градусов, днем +13...+19 градусов.

На Юге страны ожидается переменная облачность, осадков не будет, в Херсонской и Запорожской областях на почве и местами в воздухе заморозки 0...-4 градусов. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью +3...+8, в Одесской и Николаевской +6...+11, днем +15...+21, в Запорожской области +13...+18 градусов.

На территории Крыма переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8 градусов, днем +13...+18 градусов. В Ялте осадки не ожидаются, температура ночью опустится до +6...+8 градусов, днем +15...+17 градусов.

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