"Прекрасная операция", - Президент Франции признал легитимность ракетного удара по Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалу BFMTV 15 апреля, что удар Трампа по Сирии был легитимным и поблагодарил французскую армию за "прекрасную операцию".
"Операция была проведена прекрасно… И я хочу поблагодарить их, потому что это было сделано профессионально… ведь были задействованы морские и воздушные силы, и мы находились на прямой связи с нашими союзниками", − отметил Макрон.
Он уточнил, что ударам подверглись три "центра по производству и разработке химического оружия", которые были обнаружены "несколько месяцев назад".
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"Один стал совместной целью американских и британских коллег. Второй стал целью только американцев, третий − только французов", − рассказал Макрон.
При этом Макрон подчеркнул, что Париж не объявлял войны официальному Дамаску.
По его словам, ранее Франция получила неопровержимые доказательства использования хлора в качестве химического оружия режимом Башара Асада