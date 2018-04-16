Украина В Украине ожидается новый всплеск магнитных бурь: названы даты

2018-04-16 20:00 854

 

В течение этой недели на территории Украины ожидаются магнитные бури, среди которых две серьезные и одна "легкая". Об этом сообщили в Институте геофизики.

Уже в понедельник, 16 апреля, прогнозируется легкое магнитное возмущение. После этого украинцы могут рассчитывать на пару дней затишья, а 19 и 20 апреля страну вновь накроют магнитные бури.

Медики предупредили, что в эти дни у метеозависимых людей, особенно пациентов с сердечно-сосудистыми и эндокринными нарушениями, могут быть головные боли, слабость и головокружение.

Также в дни магнитных бурь у большей части людей может наблюдаться ухудшение когнитивных функций, в связи с чем необходимо быть особенно внимательными на дороге и при работе с механизмами.

Для снижения негативного влияния магнитных бурь на организм следует спать, по меньшей мере, семь-восемь часов, меньше употреблять жареную и сладкую пищу и избегать употребления алкоголя.

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