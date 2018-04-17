Украина ГРАФИК Новый график движения скоростных поездов в киевском направлении

2018-04-19 08:09 388

Как сообщили в ПАО "Укрзализныця" в связи с проведением капитального ремонта на станции "Мироновка" изменился график движения поездов по киевскому направлению.

В частности, меняется время прибытия скоростных поездов № 739 Кривой Рог – Киев, № 733 Покровск – Киев на станцию "Киев – Пассажирский". Кроме того, скоростной поезд № 736 Киев – Запорожье будет отправляться из Киева почти на час раньше стандартного времени отправления.

Скоростной поезд № 736 Киев – Запорожье с 24 по 27 апреля будет отправляться со станции "Киев – Пассажирский" ранее, а именно в 13:32 вместо 14:47.

Кроме того, с 24 по 27 апреля скоростной поезд № 739 Кривой Рог – Киев будет прибывать в Киев в 13:08 вместо 11:52, а скоростной поезд Интерсити+ № 733 Покровск – Киев будет прибывать в столицу в 14:14 вместо 12:51.