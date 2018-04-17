Украина ГРАФИК Новый график движения скоростных поездов в киевском направлении

2018-04-19 08:09 388

Как сообщили в ПАО "Укрзализныця" в связи с проведением капитального ремонта на станции "Мироновка" изменился график движения поездов по киевскому направлению.

В частности, меняется время прибытия скоростных поездов № 739 Кривой Рог – Киев, № 733 Покровск – Киев на станцию "Киев – Пассажирский". Кроме того, скоростной поезд № 736 Киев – Запорожье будет отправляться из Киева почти на час раньше стандартного времени отправления.

Скоростной поезд № 736 Киев – Запорожье с 24 по 27 апреля будет отправляться со станции "Киев – Пассажирский" ранее, а именно в 13:32 вместо 14:47.

Кроме того, с 24 по 27 апреля скоростной поезд № 739 Кривой Рог – Киев будет прибывать в Киев в 13:08 вместо 11:52, а скоростной поезд Интерсити+ № 733 Покровск – Киев будет прибывать в столицу в 14:14 вместо 12:51.

Еще по теме

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2018-04-19 08:41 387481

КАРТА Прогноз погоды на сегодня: В Украину идут проливные дожди с грозами

2018-04-18 11:12 2260

видео В Украине появится Единая поместная церковь - объединятся Киевский и Московский патриархаты

2018-04-17 14:45 15461

КАРТА Прогноз погоды: Сегодня в Украине будет солнечно, температура поднимется до +25°C

2018-04-16 11:13 1355

Еще новости в разделе "Украина"

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2018-04-19 08:41 387481

ГРАФИК Новый график движения скоростных поездов в киевском направлении

2018-04-19 08:09 388

видео В Украине испытали обновленный ракетный комплекс «Скиф»

2018-04-18 19:00 1688

В Украине могут отменить желтый сигнал светофора

2018-04-18 18:30 2086
Все статьи раздела "Украина"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области 2018-04-19 08:41 387481
ГРАФИК Новый график движения скоростных поездов в киевском направлении 2018-04-19 08:09 388
видео В Украине испытали обновленный ракетный комплекс «Скиф» 2018-04-18 19:00 1688
В Украине могут отменить желтый сигнал светофора 2018-04-18 18:30 2086

Лента

09:10 В Солсбери приступили к химической очистке всех мест, где бывал Скрипаль
ОБНОВЛЯЕТСЯ 08:41 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
ГРАФИК 08:09 Новый график движения скоростных поездов в киевском направлении
21:00 Стало известно, о чем говорили на "тайной встрече" Кабмина с Порошенко
20:15 22 апреля в Национальной оперетте - комическая опера-зингшпиль «Театр в кармане, или Все роли заняты». Музыка В.-А. Моцарта
20:00 Джошуа заявил о желании перенять боевой опыт Владимира Кличко
19:30 Кабмин спрогнозировал курс на три года вперед
видео 19:00 В Украине испытали обновленный ракетный комплекс «Скиф»
18:30 В Украине могут отменить желтый сигнал светофора
ВАЖНО! 18:00 В Украине вводят новые правила прописки: что изменится