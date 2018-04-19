Украина КАРТА Сегодня практически на всей территории Украины пройдут дожди

2018-04-19 11:44 471

Сегодня, 19 апреля, практически по всей Украине пройдут дожди. Солнечно будет только в западных областях. 

Как указано в прогнозе погоды Гидрометцентра страны, максимальная температура воздуха поднимется до +20C.

На западе солнечно и без осадков, днем столбик термометра будет держаться на уровне от +16°C до +19°C, в Закарпатской области воздух прогреется до +20°C.

На востоке небольшие дожди и прохладная погода. Здесь в дневное время суток температура составит +10°C...+13°C. В центральной части страны днем дождь, температура от +10°C до +14°C.

На севере синоптики прогнозируют дожди, днем от 11°C до 14°C. На юге тоже осадки при температуре от +16°C до +19°C.

В Киеве сегодня также ожидается дождь, днем от +11°C до +13°C, ночью столбики термометров опустятся до +7°C...+9°C.

 

Еще по теме

фото На Победы в Киеве ветер обрушил фасад нового ТРЦ Smart Plaza - есть пострадавшие

2018-04-19 13:14 306

Поместная церковь: Рада приняла обращение Порошенко к Патриарху Варфоломею

2018-04-19 12:13 459

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2018-04-19 08:41 387849

ГРАФИК Новый график движения скоростных поездов в киевском направлении

2018-04-19 08:09 776

Еще новости в разделе "Украина"

фото На Победы в Киеве ветер обрушил фасад нового ТРЦ Smart Plaza - есть пострадавшие

2018-04-19 13:14 306

видео Нардепа Гаврилюка заставили признаться, что катается на волонтерском Мерседесе

2018-04-19 12:45 351

КАРТА Сегодня практически на всей территории Украины пройдут дожди

2018-04-19 11:44 471

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2018-04-19 08:41 387849
Все статьи раздела "Украина"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

фото На Победы в Киеве ветер обрушил фасад нового ТРЦ Smart Plaza - есть пострадавшие 2018-04-19 13:14 306
видео Нардепа Гаврилюка заставили признаться, что катается на волонтерском Мерседесе 2018-04-19 12:45 351
КАРТА Сегодня практически на всей территории Украины пройдут дожди 2018-04-19 11:44 471
ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области 2018-04-19 08:41 387849

Лента

13:46 Группа безопасности ООН не смогла начать расследование химической атаки в Сирии
фото 13:14 На Победы в Киеве ветер обрушил фасад нового ТРЦ Smart Plaza - есть пострадавшие
видео 12:45 Нардепа Гаврилюка заставили признаться, что катается на волонтерском Мерседесе
12:13 Поместная церковь: Рада приняла обращение Порошенко к Патриарху Варфоломею
КАРТА 11:44 Сегодня практически на всей территории Украины пройдут дожди
11:12 Стало известно, почему Россия не пускает экспертов ООН на место химатаки в Сирии
10:43 Встреча Трампа с Ким Чен Ыном может состояться в Варшаве, Женеве или Бангкоке
10:11 Сегодня Рада рассмотрит обращение Порошенко в патриарху Варфоломею
09:42 Саудовская Аравия готова ввести военный контингент в Сирию, - МИД страны
09:10 В Солсбери приступили к химической очистке всех мест, где бывал Скрипаль