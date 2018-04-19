Украина КАРТА Сегодня практически на всей территории Украины пройдут дожди

2018-04-19 11:44 471

Сегодня, 19 апреля, практически по всей Украине пройдут дожди. Солнечно будет только в западных областях.

Как указано в прогнозе погоды Гидрометцентра страны, максимальная температура воздуха поднимется до +20C.

На западе солнечно и без осадков, днем столбик термометра будет держаться на уровне от +16°C до +19°C, в Закарпатской области воздух прогреется до +20°C.

На востоке небольшие дожди и прохладная погода. Здесь в дневное время суток температура составит +10°C...+13°C. В центральной части страны днем дождь, температура от +10°C до +14°C.

На севере синоптики прогнозируют дожди, днем от 11°C до 14°C. На юге тоже осадки при температуре от +16°C до +19°C.

В Киеве сегодня также ожидается дождь, днем от +11°C до +13°C, ночью столбики термометров опустятся до +7°C...+9°C.