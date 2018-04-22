Политика Вхождение Украины в НАТО приведет к войне с Россией, — Стивен Пайфер

2018-04-22 12:30 809

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер заявил, что заявления президента Украины Петра Порошенко о скором вступлении в НАТО, слишком далеки от реальности.

Об этом передает Новое время.

«Я немного удивлен, когда президент Порошенко говорит о членстве Украины в НАТО, как о близкой цели, потому что процесс присоединения к НАТО — сложный и долгий”, — заявил Пайфер.

По его словам, проблема в том, что НАТО без особенного энтузиазма относится к появлению Украины в Альянсе до тех пор, пока российские военные находятся на Донбассе и в Крыму.

«Приняв Украину в НАТО в понедельник, уже во вторник Альянс окажется в ситуации войны с Россией, и это проблема. Вряд ли сейчас есть готовый вариант решения», — подчеркнул экс-посол.