Мир Google отреагировал на блокировку в России

2018-04-22 14:30 592

 

Предположительно, проблемы вызваны действиями Роскомнадзора, который заблокировал часть IP-адресов Google, пытаясь заблокировать Telegram.

Компания Google проверяет сообщения российских пользователей о сбоях в работе некоторых сервисов, сообщает газета Ведомости.

"Мы знаем о сообщениях, что некоторые пользователи в России не имеют доступа к некоторым сервисам Google. Мы разбираемся в этих сообщениях", - сказал представитель пресс-службы Google, не уточнив, чем вызваны проблемы.

Пользователи в России в воскресенье пожаловались на проблемы с доступом к сайту Google. По данным сервиса Down Detector, который отслеживает жалобы на сбои в работе сайтов, количество сообщений о проблемах с доступом к Google резко выросло около часа ночи 22 апреля.

Предположительно, проблемы вызваны действиями Роскомнадзора, который заблокировал часть IP-адресов Google. Об этом, например, сообщали гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин и специалист по кибербезопасности Александр Литреев.

Роскомнадзор с 16 апреля пытается заблокировать мессенджер Telegram, однако, по данным на 22 апреля, он продолжает работать у многих пользователей.

Telegram удается избежать блокировки благодаря смене IP-адресов. Сначала мессенджер перешел на подсеть Amazon, затем - на подсеть Google, сообщал Роскомнадзор.

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