Украина В Раду внесли законопроект об учете опасных пород собак и штрафах для их хозяев

2018-04-23 15:16 432

В Раду внесли законопроект, вводящий детальный учет домашних животных и обязательную биостерилизацию бездомных . 

Предлагается установить список потенциально опасных пород собак. К ним отнесли 33 породы, в частности зеннехунда, ризеншнауцера, добермана, ротвейлера, риджбека, и несколько разновидностей догов, овчарок, мастифов и терьеров.

Кроме того, законопроект устанавливает штрафы для хозяев, которые не убирают экскременты своих питомцев во время прогулки. Также устанавливается ответственность за использование домашних животных для попрошайничества.

Ещё один норматив касательно домашних животных, прописанный в законопроекте - полный запрет на проведение косметических операций, таких как купирование ушей и хвоста, удаление когтей, клыков, и другие. 

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