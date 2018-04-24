Мир Сенат США предварительно одобрил главу ЦРУ Майка Помпео на пост госсекретаря

2018-04-24 13:44 583

Комитет Сената США по международным отношениям поддержал кандидатуру Майка Помпео, выдвинутого президентом Дональдом Трампом на должность государственного секретаря США.

"На партийном голосовании комитет одобрил назначение Помпео, при этом все 11 республиканцев поддержали его. Один из девяти демократов проголосовал "против", – сообщили источники в Сенате.

Отмечается, что теперь Помпео может участвовать в саммите НАТО в пятницу, 27 апреля.

Кандидатура Помпео должна быть одобрена и во время голосования полным составом Сената США.

В США Помпео считают жестким и консервативным политиком. Однако в отличие от его предшественника Рекса Тиллерсона, у Помпео нет разногласий с Трампом.

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