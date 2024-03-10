Мир Байден раскритиковал Трампа за встречу с Орбаном

2024-03-10 09:30

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, по словам американского президента, "стремится к диктатуре".

Президент США Джо Байден подверг критике своего конкурента на выборах Дональда Трампа за встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, заявив, что представитель Будапешта "ищет диктатуры". Об этом сообщает The Guardian в субботу, 9 марта.

"Вы знаете, с кем он (Трамп - ред.) встречается сегодня в Мар-а-Лаго? Орбан из Венгрии, прямо заявивший, что не считает, что демократия работает, и ищет диктатуры", - сказал Байден.

Американский президент заявил, что он видит будущее, где "США будут защищать демократию, а не умалять ее".

Напомним, 8 марта премьер Венгрии провел встречу с экс-президентом США в американском штате Флорида. Трамп во время встречи похвалил Орбана как "фантастического лидера", а Орбан, в свою очередь, заявил, что Венгрии "нужен мир", и "его имя" - Трамп.

Ранее Трамп пообещал "очень быстро" завершить войну в Украине. Президент Владимир Зеленский заявил, что готов выслушать конкретный "мирный план" Трампа и пригласил его в Украину.