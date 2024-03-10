Мир Байден раскритиковал Трампа за встречу с Орбаном

2024-03-10 09:30

 

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, по словам американского президента, "стремится к диктатуре".

Президент США Джо Байден подверг критике своего конкурента на выборах Дональда Трампа за встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, заявив, что представитель Будапешта "ищет диктатуры". Об этом сообщает The Guardian в субботу, 9 марта.

"Вы знаете, с кем он (Трамп - ред.) встречается сегодня в Мар-а-Лаго? Орбан из Венгрии, прямо заявивший, что не считает, что демократия работает, и ищет диктатуры", - сказал Байден.

Американский президент заявил, что он видит будущее, где "США будут защищать демократию, а не умалять ее".

Напомним, 8 марта премьер Венгрии провел встречу с экс-президентом США в американском штате Флорида. Трамп во время встречи похвалил Орбана как "фантастического лидера", а Орбан, в свою очередь, заявил, что Венгрии "нужен мир", и "его имя" - Трамп.

Ранее Трамп пообещал "очень быстро" завершить войну в Украине. Президент Владимир Зеленский заявил, что готов выслушать конкретный "мирный план" Трампа и пригласил его в Украину.

subscriber subscriber

Еще по теме

Зеленская отказалась лететь в США на выступление Байдена из-за вдовы Навального, - WP

2024-03-06 19:37

Второй срок Трампа - это возвращение к "хаосу, расколу и тьме", - Байден

2024-03-06 16:48

У Байдена отреагировали на слова Макрона об отправке войск в Украину

2024-02-28 16:05

Между Байденом и Джонсоном – пропасть: это также мешает Украине получить помощь, – СМИ

2024-02-26 20:48

Еще новости в разделе "Мир"

Азербайджан требует от Армении передать контроль над четырьмя населенными пунктами

2024-03-10 13:30

Байден раскритиковал Трампа за встречу с Орбаном

2024-03-10 09:30

Десятки дронов запустили по рф: роССияне заявили о массированной атаке

2024-03-09 08:30

Швеція офіційно стане членом Північноатлантичного альянсу 11 березня

2024-03-08 20:34
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Азербайджан требует от Армении передать контроль над четырьмя населенными пунктами 2024-03-10 13:30
Байден раскритиковал Трампа за встречу с Орбаном 2024-03-10 09:30
Десятки дронов запустили по рф: роССияне заявили о массированной атаке 2024-03-09 08:30
Швеція офіційно стане членом Північноатлантичного альянсу 11 березня 2024-03-08 20:34