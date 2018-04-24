Украина КАРТА За сутки сепаратисты Донбасса 44 раза обстреливали ВСУ - много раненых

2018-04-24 11:13 705

За минувшие сутки российско-оккупационные войска на Донбассе 44 раза обстреливали позиции Вооруженных Сил Украины.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, в результате четверо украинских военных получили ранения, еще один - боевое травмирование.

На Луганском направлении из запрещенных 120 и 82 мм минометов и гранатометов оккупанты открывали огонь по нашим укреплениям вблизи Троицкого.

Минометы калибра 82 мм противник применил неподалеку Попасной и трижды - в районе Новоалександровки.

Кроме этого, под огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали защитники Новозвановка, а с зенитной установки и стрелкового оружия - Новоселовки.

На Донецком направлении 120 мм минометы оккупанты применили по украинским позициям неподалеку Водяного, а 82 мм минометы - вблизи Шахты Бутовка.

Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики от крывали огонь по защитникам Верхнетроицкого, Водяного, Гнутово, Каменки, Авдеевки, Шахты Бутовка и Талаковки. Также из крупнокалиберных пулеметов обстреляны наши опорные пункты в районе Павлополя, Марьинки и Лебединского, из стрелкового оружия - под Невельским, Павлополем, Лебединским и Пищевиками, а вблизи Красногоровки и Марьинки велся снайперский огонь.

Еще по теме

В НАТО заявили, что готовы в любой момент принять Украину в состав Альянса

2018-04-24 09:11 852

Венгрия в третий раз заблокировала министерскую комиссию Украина-НАТО

2018-04-23 19:00 1610

Вхождение Украины в НАТО приведет к войне с Россией, — Стивен Пайфер

2018-04-22 12:30 2955

Сутки в АТО: боевики били из танкового вооружения на донецком направлении

2018-04-22 11:00 2708

Еще новости в разделе "Украина"

Взрыв арсенала в Калиновке: Как наказали более сорока виновных генералов и полковников

2018-04-24 15:13 394

фото В Одессе обрушился знаменитый дом Гоголя - уничтожены перекрытия и старинный декор

2018-04-24 14:16 456

КАРТА Прогноз погоды: Сегодня в Украине ожидаются дожди, к вечеру снова похолодает

2018-04-24 11:42 684

КАРТА За сутки сепаратисты Донбасса 44 раза обстреливали ВСУ - много раненых

2018-04-24 11:13 705
Все статьи раздела "Украина"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Взрыв арсенала в Калиновке: Как наказали более сорока виновных генералов и полковников 2018-04-24 15:13 394
фото В Одессе обрушился знаменитый дом Гоголя - уничтожены перекрытия и старинный декор 2018-04-24 14:16 456
КАРТА Прогноз погоды: Сегодня в Украине ожидаются дожди, к вечеру снова похолодает 2018-04-24 11:42 684
КАРТА За сутки сепаратисты Донбасса 44 раза обстреливали ВСУ - много раненых 2018-04-24 11:13 705

Лента

видео 15:46 Первый прототип военного транспортника Ан-77 вылетел в Анталию на Eurasia Airshow
15:13 Взрыв арсенала в Калиновке: Как наказали более сорока виновных генералов и полковников
фото 15:01 III Международный фестиваль искусств «Карпатский пространство» пройдет 4-6 мая в Ивано-Франковске
14:45 Cуд конфисковал у политической партии почти 200 тысяч гривен взноса от депутата
фото 14:16 В Одессе обрушился знаменитый дом Гоголя - уничтожены перекрытия и старинный декор
13:44 Сенат США предварительно одобрил главу ЦРУ Майка Помпео на пост госсекретаря
13:15 Страны G7 намерены содействовать Киеву в борьбе с коррупцией и троллями Путина
фото 12:43 Бесплатный Wi-Fi в Польше начала раздавать 36-метровая статуя Иисуса Христа
фото 12:14 Армия Великобритании начала химическую очистку Солсбери от российского яда Новичок
КАРТА 11:42 Прогноз погоды: Сегодня в Украине ожидаются дожди, к вечеру снова похолодает