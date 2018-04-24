Украина КАРТА За сутки сепаратисты Донбасса 44 раза обстреливали ВСУ - много раненых

2018-04-24 11:13 705

За минувшие сутки российско-оккупационные войска на Донбассе 44 раза обстреливали позиции Вооруженных Сил Украины.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, в результате четверо украинских военных получили ранения, еще один - боевое травмирование.

На Луганском направлении из запрещенных 120 и 82 мм минометов и гранатометов оккупанты открывали огонь по нашим укреплениям вблизи Троицкого.

Минометы калибра 82 мм противник применил неподалеку Попасной и трижды - в районе Новоалександровки.

Кроме этого, под огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали защитники Новозвановка, а с зенитной установки и стрелкового оружия - Новоселовки.

На Донецком направлении 120 мм минометы оккупанты применили по украинским позициям неподалеку Водяного, а 82 мм минометы - вблизи Шахты Бутовка.

Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики от крывали огонь по защитникам Верхнетроицкого, Водяного, Гнутово, Каменки, Авдеевки, Шахты Бутовка и Талаковки. Также из крупнокалиберных пулеметов обстреляны наши опорные пункты в районе Павлополя, Марьинки и Лебединского, из стрелкового оружия - под Невельским, Павлополем, Лебединским и Пищевиками, а вблизи Красногоровки и Марьинки велся снайперский огонь.