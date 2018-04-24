Курьезы фото Бесплатный Wi-Fi в Польше начала раздавать 36-метровая статуя Иисуса Христа

2018-04-24 12:43 672

В Польше на 36-метровой статуи Иисуса Христа в городе Свебодзин по просьбе местного священника установили оборудование для раздачи интернета. 

По данным польских СМИ, представители прихода отрицают свою причастность к установке передатчиков в короне Иисуса и утверждают, что ничего об этом не знают.

Однако журналисты нашли компанию-провайдера, которая непосредственно отвечает за оборудование. Ее представитель подтвердил СМИ, что монтаж передатчиков заказал местный приходской священник "для обеспечения мониторинга в приходе".

При этом сигнал с головы статуи Иисуса раздается также и другим пользователям. Провайдер утверждает, что оборудование установлено законно.

С помощью дрона журналистам удалось получить изображение антенн в короне статуи Христа.

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