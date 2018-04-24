Украина КАРТА Прогноз погоды: Сегодня в Украине ожидаются дожди, к вечеру снова похолодает

2018-04-24 11:42 690

Сегодня, 24 апреля, по всей территории Украины пройдут дожди. Максимальная температура воздуха достигнет +23°C.

Как говорится в сведем прогнозе погоды Гидрометцентра, в западных областях ожидаются дожди.

Днем температура воздуха составит +17°C...+20°C. В Закарпатской области воздух прогреется до +23°C. На востоке страны - осадки, днем от +14°C до +17°C. В центральной части страны ночью без осадков, а днем дождь. Температура воздуха в дневное время суток будет от +15°C до +19°C.

На севере аналогичная погода, днем от+16°C до+18°C, в Черниговской и Сумской областях прохладнее - от +10°C до +12°C. В южном регионе синоптики тоже обещают дождь, днем от +20°C до +23°C .

В Киеве днем ожидается дождь, температура от +16°C до +18°C. Ночью осадков не предвидится, но температура опустится до +7°C...+9°C.

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