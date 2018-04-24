Мир фото Армия Великобритании начала химическую очистку Солсбери от российского яда Новичок

2018-04-24 12:14 633

В британский город Солсбери прибыли три военных грузовика для очистки мест от нервно-паралитического яда Новичок, которым были отравлены бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом в понедельник, 23 апреля, сообщает Sky News.

Отмечается, что солдаты выгрузили два больших металлических контейнера и небольшой экскаватор возле торгового центра Maltings, где были обнаружены Скрипали.

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Будет проведена химическая очистка девяти точек, где находились отец и дочь незадолго до того, как потеряли сознание. Помимо скамейки, на которой их нашли, деконтаминация будет проведена в двух отделениях больницы, в полицейском участке, ресторане Zizzi's, где обедали Скрипали в день отравления, а также в гараже, в котором находился их автомобиль, и в доме сержанта Ника Бейли, госпитализированного после инцидента.

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Дом Скрипаля, а также паб The Mill, в который он с дочерью заходил после обеда в ресторане, пока считаются возможными местами преступления и будут очищены от следов отравляющего вещества в последнюю очередь.

Операция по деконтаминации может занять несколько месяцев. Военные возьмут образцы почвы, дерна и брусчатки, проведут их анализ, очистку территории, а затем повторные тесты. Контролировать процесс будет министерство охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития.

Напомним, экс-офицер ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери 4 марта. ПремьерТереза Мэй заявила, что ответственность лежит на России, а следствие подтвердило применение в Солсбери нервно-паралитического газа "Новичок", который производят в РФ. 29 марта Юлия Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать. Позже ее перевезли в больницу на военной базе. По утверждениям врачей, состояние Сергея Скрипаля сложное, но уже не оценивается как критическое.

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