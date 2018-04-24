Мир Украинцев предупредили о сильной магнитной буре

2018-04-24 19:30 650

 

В четверг и пятницу, 26-27 апреля, украинцы ощутят влияние мощной магнитной бури.

По данным Института геофизики, 26 апреля стоит ожидать легкое магнитное возмущение, однако уже 27 апреля мощная магнитная буря полностью захлестнет территорию страны.

"Реагируют на изменения погоды две группы людей. Это пожилые люди, у которых уже есть хронические заболевания сердечно-сосудистой системы - гипертония, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз. Либо более молодая группа людей с так называемой дистонией. Ломит суставы у людей с хроническими заболеваниями суставов: с артрозами, с артритами, да, они реагируют на дождливую погоду, на перемену погоды. Но это течение хронического заболевания суставов, а не метеозависимость", - говорится в сообщении.

В то же время специалисты рекомендуют для улучшения состояния принимать регулярно необхордимые препараты, правильно спать, октазаться от алкоголя и переедания - все это поможет снизить негативные проявления. Также важен положительный настрой, ведь очень часто на наше самочувствие влияет не столько погода, сколько отношение к ней.

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