Украина Умер сразу после укола: в Украине прививка унесла жизнь еще одного младенца

2018-04-26 16:57 539

В Украине от прививки умер еще один младенец

Трагедия произошла в Тернопольской области, подробности сообщает отдел коммуникации местной полиции.

Известно, что сообщение о смерти маленькой жительницы областного центра поступило к работникам Тернопольского отдела полиции 23 апреля. Врач областной детской больницы рассказала, что шестимесячная пациентка поступила в заведение в состоянии клинической смерти, спасти ее не удалось.

Правоохранители выехали на место происшествия. Выяснилось, что никакие реанимационные мероприятия не дали результатов. Родные ребенка предполагают, что причиной смерти могла стать комплексная прививка, которую провели малышке утром того же дня. Родители говорят, девочка выглядела абсолютно здоровой, но уже вечером ее состояние внезапно ухудшилось.

По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы смерть младенца наступила от острой дыхательной недостаточности. Однако правоохранители еще будут проводить ряд экспертиз для установления вида осложнений, которые могла повлечь вакцинация.

Сведения о событии внесены в единый реестр расследования преступлений согласно статье 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «естественная смерть».

Напомним, в февраля этого года в Сумской области трагически умер младенец, который прожил всего несколько дней. Ребенку была сделана вакцина БЦЖ. Через несколько часов он умер. Родители погибшего ребенка утверждали, что врачи после ЧП начали избегать родителей, испугавшись ответственности. При этом, медики признают, что малыш появился на свет абсолютно здоровым. После вакцинации за жизнь младенца боролись семь врачей, однако реанимационные мероприятия не помогли.