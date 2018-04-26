Мир Стала известна дата пуска автомобилей по Керченскому мосту

2018-04-26 17:03 518

 

Укладка асфальта на автодорожной части Керченского моста завершена. В данный момент идет обустройство автодороги. Об этом сообщил замгендиректора по инфраструктурным проектам ООО "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин, передает "Крымский мост".

По его словам, завершена укладка асфальтобетона на протяжении 19 км дороги. Идет отладка деформационных швов, технологических проходов. Уложенный асфальт соответствует всем необходимым требованиям.

Работы по асфальтированию моста начались в июле 2017 года. Строителям предстояло уложить нижний слой асфальтобетона толщиной 6 см на площади более 380 тысяч кв. метров и покрыть его слоем асфальта толщиной 5 см.

Основной объем этих работ был выполнен весной 2018 года. Сейчас дорожники устанавливают 1072 мачт освещения, барьерное ограждение, шумозащитные экраны, 61 дорожный знак. Также на участках моста установят два информационных щита.

Напомним. Крымский мост дал трещину еще до официального открытия. Сразу в двух местах треснула 256-ая опора, которая находится посередине Керченского пролива.

Президент Украины Петр Порошенко поручил подать в суд на Российскую Федерацию из-за строительства Керченского моста в оккупированном Крыму. А сайт "Миротворца" выложил документы с данными 299 работников ООО "МТ-Групп", которые участвовали в строительстве Крымского моста 21 октября 2016 года.

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