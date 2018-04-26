Украина Ушел из жизни народный артист Украины Олег Треповский

2018-04-26 17:18 446

25 апреля ушел из жизни народный артист Украины, актер Олег Треповский, сообщает Медианяня.

Актеру было 52 года.

С 1992 года Олег Треповский работал в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки, снялся в десятках фильмов и сериалов, в том числе "День рождения Буржуя", "Сваты", "Слуга народа".

В 2017 году номинировался на "Золотую Дзигу" за лучшую мужскую роль в фильме Павла Острикова "Голден лав". Кроме того, сыграл в новом украинском фильме "Тайный дневник Симона Петлюры", который выйдет на экраны осенью этого года.