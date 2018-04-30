Мир Волкер рассказал, что надо Трампу изменить в отношениях с Россией

2018-04-30 17:00 779

Новый госсекретарь США Майк Помпео, который до этого занимал пост директора ЦРУ, обозначил жесткий курс в отношении России. И от президента США ждут изменения восприятия РФ.

Об этом в комментарии для телеканала Fox News заявил специальный представитель США в Украине Курт Волкер.

Волкер поделился мыслями относительно назначения Помпео и объяснил, как в дальнейшем следует действовать главе Белого дома Дональду Трампу в вопросе американо-российских отношений.

"По-моему, ему (Трампу – Прим. Ред.) требуется изменить восприятие России. Ведь это факт, что Трамп от начала действовал более жестко в отношении РФ. Нам необходимо отделять внутренние дела, когда люди говорят о России, о расследовании и прочее, от того, что происходит на международном уровне. Мы наблюдали расширение и усиление санкций, снятие эмбарго на поставки оружия в Украину, а также более мощную отпор в Сирии и критику Кремля за его агрессивные действия. По-моему, все это уже происходит. И, думаю, очень важно, что госсекретарь Помпео свой первый визит совершил в НАТО, поскольку очень важно сплотить наш альянс, сплотить Запад, поскольку мы сейчас имеем дело с очень напористой Россией", – сказал Волкер.

27 апреля после министерского заседания Североатлантического Альянса в Брюсселе государственный секретарь США Майкл Помпео подчеркнул, что его страна ожидает от Украины дальнейших усилий на пути к членству в НАТО.