Мир Волкер рассказал, что надо Трампу изменить в отношениях с Россией

2018-04-30 17:00 779

Новый госсекретарь США Майк Помпео, который до этого занимал пост директора ЦРУ, обозначил жесткий курс в отношении России. И от президента США ждут изменения восприятия РФ.

Об этом в комментарии для телеканала Fox News заявил специальный представитель США в Украине Курт Волкер.

Волкер поделился мыслями относительно назначения Помпео и объяснил, как в дальнейшем следует действовать главе Белого дома Дональду Трампу в вопросе американо-российских отношений.

"По-моему, ему (Трампу – Прим. Ред.) требуется изменить восприятие России. Ведь это факт, что Трамп от начала действовал более жестко в отношении РФ. Нам необходимо отделять внутренние дела, когда люди говорят о России, о расследовании и прочее, от того, что происходит на международном уровне. Мы наблюдали расширение и усиление санкций, снятие эмбарго на поставки оружия в Украину, а также более мощную отпор в Сирии и критику Кремля за его агрессивные действия. По-моему, все это уже происходит. И, думаю, очень важно, что госсекретарь Помпео свой первый визит совершил в НАТО, поскольку очень важно сплотить наш альянс, сплотить Запад, поскольку мы сейчас имеем дело с очень напористой Россией", – сказал Волкер.

27 апреля после министерского заседания Североатлантического Альянса в Брюсселе государственный секретарь США Майкл Помпео подчеркнул, что его страна ожидает от Украины дальнейших усилий на пути к членству в НАТО.

Еще по теме

Личного врача Трампа уволили за пьянство на рабочем месте и драки с коллегами

2018-04-30 10:41 849

фото Мордор: Россия громко опозорилась перед ЧМ-2018

2018-04-29 12:00 5041

Переговоры Трампа с Ыном: определена дата

2018-04-29 11:00 2183

ГП Антонов заявило, что сможет обслуживать НАТО без России

2018-04-26 18:30 3235

Еще новости в разделе "Мир"

видео На митинг в поддержку Telegram в Москве вышло 12 тыс. человек

2018-04-30 17:30 775

Волкер рассказал, что надо Трампу изменить в отношениях с Россией

2018-04-30 17:00 779

Корейская оттепель: Сеул оперативно прекращает агитацию против КНДР

2018-04-30 14:45 824

Ким Чен Ын установил единое время на всем Корейском полуострове

2018-04-30 11:14 783
Все статьи раздела "Мир"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

видео На митинг в поддержку Telegram в Москве вышло 12 тыс. человек 2018-04-30 17:30 775
Волкер рассказал, что надо Трампу изменить в отношениях с Россией 2018-04-30 17:00 779
Корейская оттепель: Сеул оперативно прекращает агитацию против КНДР 2018-04-30 14:45 824
Ким Чен Ын установил единое время на всем Корейском полуострове 2018-04-30 11:14 783

Лента

22:00 В Украине хотят отменить "лишние" выходные
21:00 Стало известно, какую погоду принесет антициклон в Украину
20:00 США поставили Украине ракетные комплексы Javelin – СМИ
фото 18:30 В центре Киева избили нардепа Мустафу Найема
ВАЖНО! 18:00 Что ожидает украинцев в мае: подорожание билетов на поезда, перерасчет субсидий и новый безвиз
видео 17:30 На митинг в поддержку Telegram в Москве вышло 12 тыс. человек
17:00 Волкер рассказал, что надо Трампу изменить в отношениях с Россией
16:30 Порошенко дал старт новой операции на Донбассе
15:46 Еврокомиссия может значительно урезать финансирование Польши и Венгрии
15:14 ЕС пояснил Армении, как после Майдана нужно формировать новую власть