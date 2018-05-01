Украина 1 мая - День весны, мира и труда: неизвестная история известного праздника

2018-05-01 13:14 501

Сегодня украинцы празднуют Первомай - День мира и труда. Этот праздник отмечают более чем в 140 странах мира.

Мало кто знает, но история Дня солидарности трудящихся началась в США. 1 мая 1886 года в Чикаго произошла масштабная забастовка рабочих. Люди неожиданно для своих работодателей потребовали нормированные рабочий день по 8 часов. Протесты закончились кровавым побоищем с полицейскими.

В июле 1889 года на Парижском конгрессе II Интернационала 1 мая был признан днем ежегодных демонстраций в честь рабочих Чикаго.

Уже через год после этого День международной солидарности трудящихся массово отметили в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и других странах. Именно из-за истории начала праздника он ассоциируется с революцией и классовой борьбой.

В советские времена Первомай на государственном уровне праздновали вплоть до 1 мая 1990 года. В 1992 году Международный день солидарности трудящихся переименовали в праздник Весны и Труда.