Украина Какие авто с пробегом будет сложнее всего продать - антилидеры вторичного рынка

2018-05-04 21:36 424

Ликвидность машины на вторичном рынке зависит от нескольких ключевых факторов. Первый — это цена, которая нередко неоправданно завышена. Второй – это позиционирование модели самим производителем. Третий фактор влияющий на ликвидность – это комплектация авто. Наконец, четвертый – специфичность и редкость продаваемой модели. Ниже ТОП-7 моделей авто, которые сложнее всего сегодня продать на «вторичке».

1. Ford Fiesta

Явных причин, превращающих этот автомобиль в «висяк», нет, но факт остается фактом. Очень часто от этой машины бывает сложно избавиться на вторичном рынке. Плохо продаются любые модификации этого авто, особенно когда речь заходит о последнем поколении.

2. Skoda Yeti

Эта машина может очень плохо продаваться в зависимости от комплектации. Модель с бензиновым двигателем 1.2 TSI – гадкий утенок вторичного рынка. Мало того, что автомобиль не может похвастаться своими характеристиками, так еще и народная молва про его «сердце» идет не самая лучшая.

3. Nissan Qashqai

Еще одна машина, которая в целом продается неплохо даже при значительном пробеге, только если речь не идет об эксклюзивных комплектациях. Если на Nissan Qashqai стоит 1.2-литровый двигатель, то найти продавца, который захочет взять такую машину на реализацию, будет крайне трудно.

4. Opel Astra J

В кузове хэтчбек и с начальной комплектацией Opel Astra J может очень долго ждать своего покупателя на вторичном рынке. Не добавляет популярности этой машине и ее автоматическая коробка передач. Странно, но в кузовах универсал и седан это машина продается очень даже хорошо.

5. Chevrolet Cruze

Очень печальный пример. Машина отпугивает покупателей не своей комплектацией, а своей номинальной ценой. Все дело в том, что если выставлять Chevrolet Cruze по объективной стоимости, такая машина никому не нужна. За те же самые деньги можно купить автомобиль гораздо лучше.

6. Hyundai Tucson

На рынке можно найти и плохо продающиеся кроссоверы. Вот яркий тому пример. Наибольшие опасения у покупателей вызывает коробка передач данного авто, которая приобрела среди автолюбителей дурную славу за свою ненадёжность.

7. Suzuki Grand Vitara

Если на продажу выставлен Suzuki Grand Vitara с механической коробкой передач, то это машина, скорее всего, надолго задержится на торговой площадке. И все не потому, что коробка плоха, просто целевая аудитория предпочитает здесь «автоматы».