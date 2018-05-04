Мир Дизельный скандал: бывшему гендиректору Volkswagen выдвинули обвинение

2018-05-04 14:16 286

Прокуратура США официально предъявила обвинения бывшему гендиректору немецкого автоконцерна Volkswagen Мартину Винтеркорну по делу о манипуляциях с выхлопными газами.

Как сообщается на сайте министерства юстиции США, Винтеркорну вменяется в вину сговор с другими руководителями и сотрудниками Volkswagen с целью обмана властей США и американских клиентов. Его также обвиняют в нарушении закона Соединенных Штатов "О чистом воздухе".

"Если вы пытаетесь обмануть США, то заплатите высокую цену. В обнародованном сегодня обвинительном акте утверждается, что схема концерна по манипуляции юридическими требованиями восходила к самой верхушке компании", - подчеркнул генпрокурор США Джефф Сешнс.

В результате инициированных властями США в сентябре 2015 года расследований VW вынужден был признать, что во всем мире было продано 11 миллионов автомобилей, на которые было установлено программное обеспечение, позволявшее манипулировать тестами на соответствие моторов экологическим стандартам. В действительности загрязнение отработанными газами дизельных автомобилей Volkswagen в 40 раз превышало допустимые нормы.

Скандал вызвал массовый отзыв продукции концерна с рынка для устранения технических фальсификаций. Концерн достиг с властями США соглашения о штрафных и компенсационных выплатах на общую сумму более 18 миллиардов долларов в рамках урегулирования скандала. Однако министерство юстиции США не намерено отказываться от судебного преследования экс-менеджеров автоконцерна.

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