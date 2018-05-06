Украина В Украине приостановлено вакцинирование из-за смерти ребенка

2018-05-06 12:00 1172

 

Государственной службой Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками введен временный запрет на вакцину от дифтерии из-за сообщения о летальном исходе после введения этого препарата, говорится в распоряжении ведомства.

"Временно запрещаю реализацию и применение лекарственного средства "вакцина для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша, адсорбированная, с цельноклеточным коклюшевым компонентом, суспензия для инъекций, по 10 доз (одна доза 0,5 мл) по 5 мл, № 50 в пачке из картона (серии 282Р6016А - производства Индии)", - говорится в распоряжении главного государственного инспектора Украины по контролю качества лекарственных средств.

Согласно распоряжению, все субъекты хозяйственной деятельности, которые осуществляют реализацию, хранение и применение данного препарата будут обязаны немедленно проверить у себя наличие запрещенного препарата. В случае выявления они обязуются поместить его под карантин.

Напомним, правоохранители открыли уголовное производство по факту смерти шестимесячной девочки в Тернополе.

"Родные ребенка предполагают, что причиной могло стать комплексная прививка, которое провели малышу утром того трагического дня. Девочка выглядела абсолютно здоровой, а вечером его состояние внезапно ухудшилось", - рассказали в полиции

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