Украина В Украине готовят запуск производства электромобилей: раскрыты первые детали

2018-05-07 20:00 433

Власти Украины подготовили законопроект, который предусматривает налоговые льготы для производителей, специализирующихся на производстве электромобилей в Украине.

Об этом рассказал генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.

Напомним, что действующая в Украине система налогообложения стимулирует ввоз подержанных электрокаров из-за границы и не предусматривает льгот для их производства на территории страны.

По словам Назаренко, отказ от введения льгот на производство электрокаров был временной мерой. После отмены импортной пошлины в 2016 году, а затем – упразднения НДС и акциза на ввоз электрокаров законодатели решили не предусматривать льготы для автопроизводителей, чтобы не перенасыщать документ. Теперь правительство намерено предусмотреть такие льготы.

"Теперь автоматом Минтранс (Мининфраструктуры, – "Апостроф") подготовил законопроект, в котором даются льготы уже на производство электрокаров. И теперь все будет выглядеть логично", - сказал эксперт.