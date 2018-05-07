Спорт Спарринг-партнер Ломаченко: «В ринге казалось, что у Василия, как минимум, 12 рук»

2018-05-07 19:30 535

Энтони Санчес считает, что у Линареса есть призрачные шансы на победу

Бывший спарринг-партнер Василия Ломаченко (10-1, 8 КО) Энтони Санчес (9-1-1, 9 КО) заявил, что украинец имеет реальные шансы перебоксировать Хорхе Линареса (44-3, 27 КО):

«Ломаченко на самом деле из Матрицы. Это сумасшествие, я был с ним в ринге два раунда по минуте, но мне показалось, что они были по пять минут. Он думает, думает, думает. Он был везде, казалось, что у него, как минимум, 12 рук.

Линарес тоже звал меня спарринговать. Если честно, то в детстве Линарес был моим любимым боксером. Но на самом деле, я думаю, что пять лет назад он мог выиграть у Ломаченко. Да, сейчас на его стороне ударная сила и опыт, но украинец имеет больше шансов».

Бой Ломаченко – Линарес состоится в ночь с 12 на 13 мая в Нью-Йорке. На кону поединка будет стоять пояс WBA, которым владеет венесуэлец. Таким образом, украинец может стать чемпионом мира в третьей весовой категории.