Мир В Польше перевернулась фура с жидким шоколадом, дорогу залило на 9 километров

2018-05-09 21:30 657

В среду, 9 мая, в Польше разбилась фура с жидким шоколадом.

Об этом сообщает "Radio Poland"

Дорожно-транспортное происшествие случилось на участке автомагистрали A2 между Варшавой и городом Познань к западу от столицы. Полиция перекрыла часть дороги, поэтому водителям пришлось совершать объезд.

Цистерна с 12 тоннами жидкого шоколада перевернулась на шоссе, содержимое вылилось и распространилось на девять километров

"По неизвестным обстоятельствам водитель грузовика, перевозящего жидкость в виде шоколада, врезался в ограду, в результате чего шоколад вытек на две полосы", - сообщили в пресс-службе местной полиции.

В результате аварии пострадал водитель грузовика, он получил раны и ушибы.