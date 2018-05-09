В Польше перевернулась фура с жидким шоколадом, дорогу залило на 9 километров

В среду, 9 мая, в Польше разбилась фура с жидким шоколадом.
Об этом сообщает "Radio Poland"
Дорожно-транспортное происшествие случилось на участке автомагистрали A2 между Варшавой и городом Познань к западу от столицы. Полиция перекрыла часть дороги, поэтому водителям пришлось совершать объезд.
Цистерна с 12 тоннами жидкого шоколада перевернулась на шоссе, содержимое вылилось и распространилось на девять километров
"По неизвестным обстоятельствам водитель грузовика, перевозящего жидкость в виде шоколада, врезался в ограду, в результате чего шоколад вытек на две полосы", - сообщили в пресс-службе местной полиции.
В результате аварии пострадал водитель грузовика, он получил раны и ушибы.