Украина Украинцы станут невыездными: кого коснется удар

2018-05-09 19:00 878

 

Министерство юстиции Украины готовит решение, которым закроет дорогу за границу для некоторых украинцев

Об этом сообщил профильный министр Петренко во время пресс-конференции по итогам рабочего визита в Черновцы.

По его словам, мужчин могут не выпустить за границу, если они будут иметь долги по выплатам алиментов.

Министр отметил, что имена должников по алиментам вносить в электронный реестр.

«Мы будем делать и информационную кампанию, озвучивать фамилии тех лиц, чтобы женщины знали таких» героев «поименно. Тем более, что реестр должников, который запустило Министерство юстиции, дает такую ​​возможность, информация в этой части может быть открытой. И, конечно, Не платите алименты — не имеешь безвизовые, не платят алименты — не сможешь ездить на автомобиле. Мы будем принимать системные решения, в том числе, о запрете выезда за границу», — отметил Петренко.

По его данным, в целом по стране насчитывается более двух миллионов исполнительных производств по неуплате алиментов. Полмиллиона детей, по его словам, в течение полугода не получают соответствующих выплат.

Отметим, уже вскоре отцы-одиночки получат новый правовой статус. Как стало известно, на рассмотрение в ВР внесен законопроект, который предусматривает обеспечение прав мужчин, которые воспитывают детей самостоятельно, наравне с правами одиноких матерей.

Цель инициативы — привести законодательные акты Украины, регулирующие правовой и социальный статус одиноких матерей, в соответствие с требованиями настоящего времени путем обеспечения прав мужчин, которые воспитывают детей самостоятельно.

Данным законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс законов о труде Украины для обеспечения распространения на одиноких родителей гарантий, предусмотренных для одиноких матерей.

Также внести изменения в Закон Украины «О государственной помощи семьям с детьми» для обеспечения равенства правового и социального статуса одиноких матерей и одиноких родителей.

 

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