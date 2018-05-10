Курьезы фото В Киеве провалилась под землю иномарка на евробляхах, припаркованная на тротуаре

2018-05-10 14:13 285

Как сообщает dtp.kiev.ua в Facebook, на улице Пушкинской в Киеве припаркованная на тротуаре дорогая иномарка на еврономерах провалилась под землю.

Миникупер кабриолет был припаркован на тротуаре возле проезжей части. Автомобиль вдруг наклонился и начал проваливаться, передняя часть полностью находится под землей.

По предварительным данным, провал образовался из-за прорыва трубы.

"Утро начинается не с кофе: в Киеве на улице Пушкинской под землю провалился миникупер. К счастью, автомобиль был припаркован и люди не пострадали. Предварительная причина провала - прорыв трубы", - сообщают в сообществе.