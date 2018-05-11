Украина КАРТА Сегодня в Украине тепло и солнечно, к ночи похолодает до +7°C...+10°C

2018-05-11 10:44 610

На сегодня, 11 мая, синоптики прогнозируют по всей тарритории Украины солнечную погоду.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра страны, температура поднимется до +24°C.

На западе без осадков, столбик термометра днем покажет +19°C...+24°C. На востоке Украины также солнечная погода, температура днем +15°C...+18°C.

В северных областях без осадков, дневная температура +16°C...+19°C. На юге страны - переменная облачность, температура днем +19°C...+21м.

В Киеве сегодня ожидается ясная погода без осадков, днем термометры покажут +19°C...+21°C. Ночью снова значительно похолодает, столбики термометров опустятся до +7...+9 градусов по Цельсию