Курьезы Из-за санкций США любимый олигарх Путина потерял все самолеты бизнес-класса

2018-05-11 15:16 710

Близкий к Путину российский олигарх Олег Дерипаска вынужден был вернуть три арендованных им частных элитных самолета.

Из-за санкций США миллиардер не может их использовать.

Об этом Reuters сообщила американская компания Freestream, которой поручили продать эти воздушные суда. Речь идет о реактивных самолетах бизнес-класса, произведенных компанией Gulfstream Aerospace, которые пользуются спросом у богатых клиентов благодаря большой дальности полета и удобным интерьерам. За каждый теперь просят 29,95 млн долларов.

Самолеты принадлежали швейцарской Credit Suisse и австрийской Raiffeisen. Фирмы Дерипаски арендовали лайнеры через частную компанию, говорится в материале.

По словам директора Freestream Алиреза Иттихадьеха, на самолетах летал "высший менеджмент, включая самого Дерипаску". Миллиардеру, уточнил он, пришлось преждевременно расторгнуть договоры лизинга.

Еще по теме

Трамп и Ким Чен Ын по своему усмотрению смогут продлить встречу в Синапуре

2018-05-11 09:10 1494

Почему в Украине за год резко выросло число легальных миллионеров

2018-05-08 11:42 1685

Госдеп США прекратил финансирование волонтеров гражданской обороны Сирии

2018-05-04 15:46 2431

Дизельный скандал: бывшему гендиректору Volkswagen выдвинули обвинение

2018-05-04 14:16 1929

Еще новости в разделе "Курьезы"

Из-за санкций США любимый олигарх Путина потерял все самолеты бизнес-класса

2018-05-11 15:16 710

фото Криштиану Роналду станет персонажем супергеройского мультфильма

2018-05-11 12:13 766

фото В Киеве провалилась под землю иномарка на евробляхах, припаркованная на тротуаре

2018-05-10 14:13 1342

Меркель может ввести налог на сахар и уравнять употребление сладостей с курением

2018-05-10 08:12 1629
Все статьи раздела "Курьезы"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Курьезы

Из-за санкций США любимый олигарх Путина потерял все самолеты бизнес-класса 2018-05-11 15:16 710
фото Криштиану Роналду станет персонажем супергеройского мультфильма 2018-05-11 12:13 766
фото В Киеве провалилась под землю иномарка на евробляхах, припаркованная на тротуаре 2018-05-10 14:13 1342
Меркель может ввести налог на сахар и уравнять употребление сладостей с курением 2018-05-10 08:12 1629

Лента

19:32 В Гарвардской медшколе разработали диету, которая избавит от болезней и лишнего веса
18:29 В вагонах и тамбурах украинских поездов установят камеры видеонаблюдения
17:31 Вечный полузащитник каталонцев Андрес Иньеста покинул Барселону за $90 млн
фото 16:27 Лидер Metallica Джеймс Хэтфилд сыграет полицейского в ленте о серийном убийце
фото 16:25 18 мая в Национальной оперетте - «Бал в Савойе» Пала Абрахама
фото 16:01 В Украине отчеканили серебряную монету с золотой женщиной и картошкой
15:45 Экс-глава Каталонии Пучдемон окончательно отказался вернуться в большую политику
15:16 Из-за санкций США любимый олигарх Путина потерял все самолеты бизнес-класса
14:43 Полиция и военные зачистили все места в Солсбери, где бывал Скрипаль
14:15 Андрей Шевченко вернул в сборную таранных форвардов Ярмоленко и Селезнева