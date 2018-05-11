Курьезы Из-за санкций США любимый олигарх Путина потерял все самолеты бизнес-класса

2018-05-11 15:16 710

Близкий к Путину российский олигарх Олег Дерипаска вынужден был вернуть три арендованных им частных элитных самолета.

Из-за санкций США миллиардер не может их использовать.

Об этом Reuters сообщила американская компания Freestream, которой поручили продать эти воздушные суда. Речь идет о реактивных самолетах бизнес-класса, произведенных компанией Gulfstream Aerospace, которые пользуются спросом у богатых клиентов благодаря большой дальности полета и удобным интерьерам. За каждый теперь просят 29,95 млн долларов.

Самолеты принадлежали швейцарской Credit Suisse и австрийской Raiffeisen. Фирмы Дерипаски арендовали лайнеры через частную компанию, говорится в материале.

По словам директора Freestream Алиреза Иттихадьеха, на самолетах летал "высший менеджмент, включая самого Дерипаску". Миллиардеру, уточнил он, пришлось преждевременно расторгнуть договоры лизинга.