Спорт Бой Ломаченко - Линарес. Боксеры прошли процедуру взвешивания

2018-05-12 13:30 361

 

Боксеры Василий Ломаченко и Хорхе Линарес перед боем провели процедуру взвешивания.

Так, украинец, который впервые будет выступать в легком весе, показал результат в 61,1 кг. Его соперник из Венесуэлы на весах показал такие параметры веса. При этом Линарес на три сантиметра выше Ломаченко.

Напомним, что боксерский поединок состоится в ночь на 13 мая в Нью-Йорке на главной боксерской арене мира - Madison Square Garden. Спортсмены сразятся за титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе.

Прямая трансляция в Украине пройдет на телеканале "Интер" в ночь на 13 мая в 02:00 в программе "Большой бокс" (повтор в 07:00 13 мая).

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