Украина фото В центре столицы полиция задержала киевлянина, угнавшего мотоцикл Найема

2018-05-14 13:44 647

Полиция Киева в  Facebook подтвердили информацию о задержании угонщика мотоцикла Маси Найема - брата ранее избитого в столице нардепа от Блока Петра Порошенко Мустафы Найема.

Арестованный – киевлянин 1986 года рождения. Известно, что он воспользовался оставленными в замке зажигания ключами.

"Установлено, что в тот день злоумышленник случайно заметил возле судебного учреждения мотоцикл, в котором водитель оставил ключи. Воспользовавшись возможностью, мужчина незаконно завладел данным транспортным средством. Оперативники тщательно изучили видео с камер наблюдения, которые установлены в Киеве в рамках программы "Безопасная столица". Это позволило отследить маршрут, по которому двигался правонарушитель. В центральной части города его задержали", – рассказали в полиции.

По данным правоохранителей, до этого случая мужчина в поле зрения правоохранителей не попадал. Мотоцикл изъят. Для подозреваемого намерены просить назначить меру пресечения.

 

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Украина

фото В центре столицы полиция задержала киевлянина, угнавшего мотоцикл Найема 2018-05-14 13:44 647
ПОЛНЫЙ СПИСОК Финал Лиги чемпионов 2018: какие улицы перекроют в Киеве до конца мая 2018-05-14 12:43 677
КАРТА Прогноз погоды: сегодня в Украине ожидаются дожди с грозами и похолодание 2018-05-14 11:14 802
ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области 2018-05-14 08:39 409537

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