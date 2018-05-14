Украина фото В центре столицы полиция задержала киевлянина, угнавшего мотоцикл Найема

2018-05-14 13:44 647

Полиция Киева в Facebook подтвердили информацию о задержании угонщика мотоцикла Маси Найема - брата ранее избитого в столице нардепа от Блока Петра Порошенко Мустафы Найема.

Арестованный – киевлянин 1986 года рождения. Известно, что он воспользовался оставленными в замке зажигания ключами.

"Установлено, что в тот день злоумышленник случайно заметил возле судебного учреждения мотоцикл, в котором водитель оставил ключи. Воспользовавшись возможностью, мужчина незаконно завладел данным транспортным средством. Оперативники тщательно изучили видео с камер наблюдения, которые установлены в Киеве в рамках программы "Безопасная столица". Это позволило отследить маршрут, по которому двигался правонарушитель. В центральной части города его задержали", – рассказали в полиции.

По данным правоохранителей, до этого случая мужчина в поле зрения правоохранителей не попадал. Мотоцикл изъят. Для подозреваемого намерены просить назначить меру пресечения.