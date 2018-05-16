Украина КАРТА Прогноз погоды: на западе и востоке снова грозы и ливни, но потеплеет до +27°C

2018-05-16 11:44 622

Сегодня, 16 мая, на западе и востоке страны пройдут дожди с грозами, в остальных регионах будет облачно с прояснениями.

Как указано в свежем прогнозе погоды Гидрометеоцентра страны, днем воздух в среднем прогреется до +27°C.

Так, на западе ожидаются сильные дожди с грозами, температура днем от +17°C до +20°C. На востоке также прогнозируют осадки в виде дождей с грозами, дневная температура +25°C...+27°C.

В центральных и северных областях страны осадки не прогнозируются, дневная температура от +24°C до +26°C. На юге также осадков не предвидится, температура днем +24°C...+27°C.

В столице сегодня ожидается переменная облачность, температура днем от +23°C до +25°C. Ночью в Киеве будет прохладнее – от +10°C до +12°C.