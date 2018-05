Украина фото Из Украины в Россию пытались вывезти уникальную скрипку Страдивари 1719 года

2018-05-17 15:46 360

Сотрудники пограничной и таможенной службы в Сумской области пресекли попытку вывоза уникальной скрипки Антонио Страдивари.

В зону таможенного контроля таможенного поста "Бачевск" Сумской таможни ГФС заехал автомобиль марки Mercedes под управлением гражданина Молдовы. Он направлялся на территорию Российской Федерации, выбрав форму таможенного контроля "зеленый коридор". Однако при проведении таможенного контроля в заднем отделении автомобиля под личными вещами были обнаружены историко-культурные ценности.

"Скрипка с надписью внутри "Antonius Stradivarius faciebat anno 1719", телефонный аппарат с надписью "Osterreichische Telefon - Fabrik A.G. vorm. J. Berliner Wein, XIII / 1", икона с образом Святого Спиридона, книги с надписью "Giannetto" 1870 и "Pompei as it was and as it is by Bagot Molesworth MA" 1904 года, в середине которой находились 23 бумажные банкноты до 1960 года выпуска, также почтовая марка 1973 года", - перечисляют находки в ГФС и добавляют, что все эти предметы ограничены в перемещении через таможенную границу Украины.

Все историко-культурные ценности изъяты для дальнейшей экспертизы и принятия правового решения. Таможенники подчеркивают, что действия гражданина Молдовы имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных статьей 483 Таможенного кодекса.

Напомним, каждая скрипка италийского мастера Антонио Страдивари уникальна. Многие из них имеют собственные имена и историю. На этих скрипках играют только великие виртуозы.Каждая из таких скрипок стоит колоссальных денег.