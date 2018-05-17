Мир Трамп призвал Германию отказаться от Северного потока-2

2018-05-17 16:30 287

Дональд Трамп посоветовал Ангеле Меркель отказаться от поддержки Северного потока-2. В обмен он обещал начать переговоры о новом торговом соглашении с ЕС.

Президент США Дональд Трамп настаивает, чтобы Германия отозвала разрешение на строительство Северного потока-2 на своей территории. Об этом со ссылкой на источники в США и ЕС сообщает в четверг, 17 мая, РИА Новости.

По словам собеседников агентства, в апреле Трамп посоветовал канцлеру Германии Ангеле Меркель отказаться от поддержки Северного потока-2. В обмен США обещали начать переговоры о новом торговом соглашении с ЕС.

Как известно, власти ФРГ выдали разрешение на строительство Северного потока-2 31 января 2018 года. В начале марта Союз охраны природы Германии вместе со Всемирным фондом дикой природы подали иск против строительства газопровода в территориальных водах страны. Несмотря на иск, оператор проекта Nord Stream 2 AG уже начал подготовительные работы на морском участке.

Тем не менее, Nord Stream 2 еще предстоит получить разрешения на строительство в Швеции и Дании. В компании отмечают, что эта процедура "идет по графику".

Ранее сообщалось, что Берлин готов стать посредником в переговорах Москвы и Киева по строительству газопровода Северный поток-2.