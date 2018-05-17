Украина ВАЖНО! Ввоз авто на еврономерах в Украину усложнили: новые правила

2018-05-17 20:30 342

В Украине вступили в силу новые требования к ввозу авто на литовских номерах.

Теперь во время пересечения границы гражданин Украины, кроме поданных в таможенную службу доверенностей от имени литовских компаний, чьи интересы он представляет, должен предоставить еще ряд документов. Об этом сообщает на своей странице в Facebook "Киев автомобильный" со ссылкой на МИД Украины.

В частности, это разрешение на официальное трудоустройство в Литве и трудовой договор с компанией, которой принадлежит автомобиль. В противоположном случае авто просто не будет допущено на территорию Украины.