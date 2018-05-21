Украина КАРТА Прогноз погоды: Сегодня дожди обрушатся на восток Украины и Закарпатье

2018-05-21 10:41 213

Сегодня, 21 мая, в Закарпатской области и в восточных регионах пройдут дожди, во всех остальных регионах будет сухо и солнечно, температура ожидается до +24°C.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра, на западе, кроме Закарпатской обл., будет без осадков, температура ожидается на уровне от +17°C до +23°C. На востоке в Донецкой, Луганской, Сумской, и Харьковской обл. пройдут дожди, дневная температура +15°C...+24°C.

В центральных областях страны буде солнечно и без осадков, дневная температура от +18°C до +22°C. На севере ожидаются осадки только в Черниговской обл., температура от +18°C до +21°C.

На юге будет без осадков, температура днем от +20°C до +24°C.

В Киеве в понедельник ожидается сухая и солнечная погода, температура от +17°C до +19°C.