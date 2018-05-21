Украина КАРТА Прогноз погоды: Сегодня дожди обрушатся на восток Украины и Закарпатье

2018-05-21 10:41 213

Сегодня, 21 мая, в Закарпатской области и в восточных регионах пройдут дожди, во всех остальных регионах будет сухо и солнечно, температура ожидается до +24°C.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра, на западе, кроме Закарпатской обл., будет без осадков, температура ожидается на уровне от +17°C до +23°C. На востоке в Донецкой, Луганской, Сумской, и Харьковской обл. пройдут дожди, дневная температура +15°C...+24°C.

В центральных областях страны буде солнечно и без осадков, дневная температура от +18°C до +22°C. На севере ожидаются осадки только в Черниговской обл., температура от +18°C до +21°C.

На юге будет без осадков, температура днем от +20°C до +24°C.

В Киеве в понедельник ожидается сухая и солнечная погода, температура от +17°C до +19°C.

Еще по теме

скандал Финал Лиги чемпионов в Киеве рискует пройти без тысяч фанатов «Реала» и «Ливерпуля»

2018-05-21 09:12 471

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2018-05-21 08:39 415287

В СНГ говорят, что Украине некого отзывать из уставных органов

2018-05-20 13:30 2266

Сегодня обещают прохладную и дождливую погоду

2018-05-20 12:00 2189

Еще новости в разделе "Украина"

КАРТА Прогноз погоды: Сегодня дожди обрушатся на восток Украины и Закарпатье

2018-05-21 10:41 213

скандал Финал Лиги чемпионов в Киеве рискует пройти без тысяч фанатов «Реала» и «Ливерпуля»

2018-05-21 09:12 471

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2018-05-21 08:39 415287

В Ивано-Франковской области сержант ВСУ бросил гранату в толпу людей, много раненых

2018-05-21 08:11 672
Все статьи раздела "Украина"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

КАРТА Прогноз погоды: Сегодня дожди обрушатся на восток Украины и Закарпатье 2018-05-21 10:41 213
скандал Финал Лиги чемпионов в Киеве рискует пройти без тысяч фанатов «Реала» и «Ливерпуля» 2018-05-21 09:12 471
ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области 2018-05-21 08:39 415287
В Ивано-Франковской области сержант ВСУ бросил гранату в толпу людей, много раненых 2018-05-21 08:11 672

Лента

КАРТА 10:41 Прогноз погоды: Сегодня дожди обрушатся на восток Украины и Закарпатье
10:13 Суд обязал спикера Рады Андрея Парубия пройти психолого-лингвистическую экспертизу
видео 09:40 Массовая драка футбольных фанатов в Черкассах - задержаны 26 человек, много пострадавших
скандал 09:12 Финал Лиги чемпионов в Киеве рискует пройти без тысяч фанатов «Реала» и «Ливерпуля»
ОБНОВЛЯЕТСЯ 08:39 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
08:11 В Ивано-Франковской области сержант ВСУ бросил гранату в толпу людей, много раненых
фото 15:00 Извержение вулкана на Гавайях: лава задела мужчину на балконе
14:30 Маск рассказал о полноприводной двухмоторной Tesla Model 3
14:00 Бывшая возлюбленная принца Гарри на его свадьбе стала мемом
13:30 В СНГ говорят, что Украине некого отзывать из уставных органов