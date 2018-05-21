Спорт видео Массовая драка футбольных фанатов в Черкассах - задержаны 26 человек, много пострадавших

2018-05-21 09:40 366

В Черкассах во время футбольного матча между Черкасским Днепром и ФК Сумы футбольные фанаты начали совершать противоправные действия. При попытке их успокоить произошла драка, в результате которой пострадали 17 правоохранителей и один зритель. 

"На неоднократные замечания администрации стадиона, стюардов, и зрителей молодые люди не реагировали, зато продолжали жечь "файеры", бросать их на газон и во время матча вышли на футбольное поле. На замечание полицейских, которые пытались их успокоить, молодые отреагировали агрессивно и начали применять физическую силу", - сообщает пресс-служба областной полиции.

 Отмечается, что правоохранители решили задержать нарушителей порядка из-за пребывания на стадионе значительного количества болельщиков, в том числе - женщин и детей.

"В общем задержаны 26 человек. Полицейские доставили правонарушителей в Черкасский отдел полиции, опросили и отпустили. Во время задержания хулиганов телесные повреждения получили 17 полицейских. Кроме того, несколько молодых людей нанесли телесные повреждения одному из зрителей, который также пытался их успокоить", - рассказали в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Также начато служебное расследование, в рамках которого проверят правомерность действий сотрудников полиции.

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