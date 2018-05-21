Мир В Китае могут отменить ограничения на количество детей в семье

2018-05-21 18:00 325

Власти Китая рассматривают возможность отмены всех ограничений на количество детей в семьях.

Об этом сообщает Bloomberg.

В китайском правительстве полагают, что такой шаг может стать эффективным способом решения проблемы старения населения.

Кроме того, по данным источника, это решение должно прекратить критику правозащитников, которые считают, что политика ограничения рождаемости нарушает права человека.

Китай с 70-х годов ХХ века проводил политику «одна семья — один ребенок». В последние годы это правило распространялось только на треть населения. Двоих детей разрешили иметь представителям этнических меньшинств, а также семьям, проживающим в сельской местности, если их первый ребенок — девочка. В 2016 году политику «одна семья — один ребенок» отменили.