Спорт фото "Матрешка 18+": Россия удивила курьезным сувениром к ЧМ-2018

2018-05-21 19:30 853

Фотографии сувенира, на котором матрешка изображена с красным свистком во рту, активно распространяются в соцсетях.

Пользователей сети рассмешил сувенир в виде матрешки-арбитра, который выпустили в России к чемпионату мира-2018. Фотографии сувенира, на котором матрешка изображена с красным свистком во рту, активно распространяются в соцсетях.

Пользователи раскритиковали излишний "креатив" создателей сувенира, выражая свое недоумение и смущение.

"Матрешка с мячом. Да, вам показалось, это у нее свисток", "собирательный образ сборной, болельщиков и страны", "ну и свисток!" "Порнография, 18+" "боюсь даже думать, что изображено на матрешках внутри этой", "Это матрёшка-защеканка", "А что в рот тащит эта идиотка?!!", "Путанам дали рекламу", - комментируют пользователи. Кое-кто усмотрел в сувенире намек на проигрыш сборной России. "Я так понимаю во рту у этой матрёшки свисток? В Казани, в преддверии чемпионата мира, смогли создать собирательный образ сборной России по футболу", - прокомментировал блогер "Днепр Бандеровский" в Twitter.