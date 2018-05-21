Спорт фото "Матрешка 18+": Россия удивила курьезным сувениром к ЧМ-2018

2018-05-21 19:30 853

 

Фотографии сувенира, на котором матрешка изображена с красным свистком во рту, активно распространяются в соцсетях.

Пользователей сети рассмешил сувенир в виде матрешки-арбитра, который выпустили в России к чемпионату мира-2018. Фотографии сувенира, на котором матрешка изображена с красным свистком во рту, активно распространяются в соцсетях.

Пользователи раскритиковали излишний "креатив" создателей сувенира, выражая свое недоумение и смущение.

"Матрешка с мячом. Да, вам показалось, это у нее свисток", "собирательный образ сборной, болельщиков и страны", "ну и свисток!" "Порнография, 18+" "боюсь даже думать, что изображено на матрешках внутри этой", "Это матрёшка-защеканка", "А что в рот тащит эта идиотка?!!", "Путанам дали рекламу", - комментируют пользователи. Кое-кто усмотрел в сувенире намек на проигрыш сборной России. "Я так понимаю во рту у этой матрёшки свисток? В Казани, в преддверии чемпионата мира, смогли создать собирательный образ сборной России по футболу", - прокомментировал блогер "Днепр Бандеровский" в Twitter.

 

 

 

Еще по теме

В Великобритании назвали ущерб от коррупционных активов из России

2018-05-21 14:13 864

Сергей Токарев и Рустам Гильфанов - россияне из санкционного списка Президента Украины выиграли суд и получили… доказательство по делу о банкротстве

2018-05-16 19:21 2017

Победительница Евровидения-2018 отказалась выступить в России

2018-05-15 20:30 2973

"Провокации гарантированы", - Глава МИД Украины призвал к бойкоту ЧМ-2018 в России

2018-05-15 11:44 1424

Еще новости в разделе "Спорт"

фото "Матрешка 18+": Россия удивила курьезным сувениром к ЧМ-2018

2018-05-21 19:30 853

Болельщиков с ID-картами не пропустят в Украину

2018-05-21 16:30 885

Лионель Месси в пятый раз получил главную награду форвардов - "Золотая бутса"

2018-05-21 15:14 873

фото Элина Свитолина в Риме обыграла первую ракетку мира Симону Халеп

2018-05-21 12:15 851
Все статьи раздела "Спорт"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

фото "Матрешка 18+": Россия удивила курьезным сувениром к ЧМ-2018 2018-05-21 19:30 853
Болельщиков с ID-картами не пропустят в Украину 2018-05-21 16:30 885
Лионель Месси в пятый раз получил главную награду форвардов - "Золотая бутса" 2018-05-21 15:14 873
фото Элина Свитолина в Риме обыграла первую ракетку мира Симону Халеп 2018-05-21 12:15 851

Лента

22:00 Синоптики рассказали, когда в Украину придет потепление
21:45 29 мая на сцене Национальной оперетты - драма английского драматурга Дэвида Элдриджа «Под небом синим». Не пропустите!
21:30 В Украине стартует ВНО: что важно знать абитуриентам
видео 21:00 Пользователей сети изумил странный поцелуй Элтона Джона и Бекхэма
20:30 Нардеп Рады заявил в полицию, что у него украли $200 тыс.
20:00 Гройсман: Пора определиться, кто и сколько потребляет коммунальных услуг
фото 19:30 "Матрешка 18+": Россия удивила курьезным сувениром к ЧМ-2018
19:00 Страшный сон российских правоохранителей: на Крымском мосту массовые нарушения
18:30 Стало известно, сколько дней украинцы будут отдыхать на Троицу
18:00 В Китае могут отменить ограничения на количество детей в семье