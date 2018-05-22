В конце текущей недели (24 и 26 мая) в Киеве состоится главное футбольное событие года - финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017/2018.
Кроме того, в рамках этого праздника пройдут массовые мероприятия, среди которых "Турнир чемпионов" (Ultimate Champions Tournament), на поле выйдут легендарные игроки Лиги чемпионов предыдущих лет
Публичный просмотр финала Лиги чемпионов состоится на Контрактовой площади.
Финальный матч Лиги чемпионов 2017/18 состоится 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский".
КАРТА: КАКИЕ УЛИЦЫ ПЕРЕКРОЮТ В КИЕВЕ К ФИНАЛУ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ 2018
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА ЛОКАЦИИ "ФЕСТИВАЛЬ ЧЕМПИОНОВ"
24 мая
25 мая
26 мая
27 мая
Организаторы призывают киевлян и гостей столицы не медлить и фотографироваться с Кубком Лиги чемпионов УЕФА среди мужчин до 26 мая включительно, а с Кубком чемпионата среди женщин – в день открытия, ведь уже вечером 24 мая он станет законным трофеем команды-победителя.
Также приглашают на Ultimate Champions Tournament, где на специально оборудованном поле на Крещатике сыграют звезды европейского футбола, которые творили его историю; посетить галерею Чемпионов УЕФА, чтобы увидеть самые яркие моменты из предыдущих финалов мужских и женских соревнований.
Всем киевлянам и гостям столицы предлагают встретить легенд Лиги чемпионов на одной из автограф-сессий с амбассадорами чемпионата; насладиться музыкой от лучших диджеев и исполнителей, которые выступят на сцене, а также попробовать силы в соревнованиях со всемирно известными футбольными фристайлерами в активностях, организованных партнерами Лиги чемпионов УЕФА, и выиграть невероятные призы.
В украинской команде будут играть послы обоих финалов Лиги чемпионов УЕФА - 2018 среди мужчин и женщин – Андрей Шевченко и Ия Андрущак. Команда будет выступать под тренерским надзором мировых звезд бокса Владимира Кличко и Виталия Кличко, мэра Киева.
СОСТАВ КОМАНД ТУРНИРА ЧЕМПИОНОВ, КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ 25 МАЯ
Легенды ФК "Реал Мадрид":
Легенды ФК "Ливерпуль":
Шевченко и друзья:
Легенды Лиги чемпионов УЕФА:
Формат турнира: два полуфинала, матч за третье место и финал.
Расписание матчей:
Доступ на территорию "Фестиваля чемпионов" бесплатный.