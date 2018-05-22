Украина ПОЛНЫЙ СПИСОК Финал Лиги чемпионов-2018: Что, где, когда посмотреть - все мероприятия и локации Киева

2018-05-22 13:14 612

В конце текущей недели (24 и 26 мая) в Киеве состоится главное футбольное событие года - финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017/2018.

Кроме того, в рамках этого праздника пройдут массовые мероприятия, среди которых "Турнир чемпионов" (Ultimate Champions Tournament), на поле выйдут легендарные игроки Лиги чемпионов предыдущих лет

Публичный просмотр финала Лиги чемпионов состоится на Контрактовой площади.

Финальный матч Лиги чемпионов 2017/18 состоится 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский".

КАРТА: КАКИЕ УЛИЦЫ ПЕРЕКРОЮТ В КИЕВЕ К ФИНАЛУ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ 2018

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА ЛОКАЦИИ "ФЕСТИВАЛЬ ЧЕМПИОНОВ"

24 мая

10:40 – открытие Фестиваля, прибытие трофеев;

11:15 – футбольные фристайлеры;

12:30 – Asturia;

14:00 – футбольные фристайлеры;

16:45 – Latexfauna;

18:15 – ДахаБраха;

19:45 – Adam;

21:30 – TNMK

23:00 – закрытие Фестиваля.

25 мая

11:00 – открытие Фестиваля;

12:00 – футбольные фристайлеры;

14:00 – DJ Omnia;

16:00 – трансляция Турнира выдающихся чемпионов на экране;

20:00 – Kill the buzz;

21:30 – Hardwell;

23:00 – закрытие Фестиваля.

26 мая

11:00 – открытие Фестиваля;

11:45 – футбольные фристайлеры;

13:00 – футбольные фристайлеры;

14:00 – Fontaliza;

15:15 – Carte Blanche;

16:30 – Indytronics;

18:00 – DJ Omnia;

20:00 – закрытие Фестиваля без публичного просмотра финального матча на ул. Крещатик (публичный просмотр организован на пл. Контрактовой).

27 мая

13:00 – открытие Фестиваля, выступления музыкальных групп;

18:00 – поздравление руководства города;

18:30 – концертная программа;

21:00 – закрытие Фестиваля.

Организаторы призывают киевлян и гостей столицы не медлить и фотографироваться с Кубком Лиги чемпионов УЕФА среди мужчин до 26 мая включительно, а с Кубком чемпионата среди женщин – в день открытия, ведь уже вечером 24 мая он станет законным трофеем команды-победителя.

Также приглашают на Ultimate Champions Tournament, где на специально оборудованном поле на Крещатике сыграют звезды европейского футбола, которые творили его историю; посетить галерею Чемпионов УЕФА, чтобы увидеть самые яркие моменты из предыдущих финалов мужских и женских соревнований.

Всем киевлянам и гостям столицы предлагают встретить легенд Лиги чемпионов на одной из автограф-сессий с амбассадорами чемпионата; насладиться музыкой от лучших диджеев и исполнителей, которые выступят на сцене, а также попробовать силы в соревнованиях со всемирно известными футбольными фристайлерами в активностях, организованных партнерами Лиги чемпионов УЕФА, и выиграть невероятные призы.

В украинской команде будут играть послы обоих финалов Лиги чемпионов УЕФА - 2018 среди мужчин и женщин – Андрей Шевченко и Ия Андрущак. Команда будет выступать под тренерским надзором мировых звезд бокса Владимира Кличко и Виталия Кличко, мэра Киева.

СОСТАВ КОМАНД ТУРНИРА ЧЕМПИОНОВ, КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ 25 МАЯ

Легенды ФК "Реал Мадрид":

Ежи Дудек

Мичел Сальгадо

Альваро Арбелоа

Роберто Карлос

Луиш Фигу

Кристиан Карамбе

Клод Макелеле

Эстебан Камбьяссо

Предраг Миятович

Давор Шукер

Тренер: Эмилио Бутрагеньо

Легенды ФК "Ливерпуль":

Дэвид Джеймс

Владимир Шмицер

Патрик Бергер

Стив Макманаман

Джейсон Макатир

Луис Гарсия

Робби Фаулер

Тренер: Иан Раш

Шевченко и друзья:

Александр Шовковский

Ия Андрущак

Кларенс Зеедорф

Сергей Ребров

Андрей Шевченко

Билли Вингрув (F2 фристайлер)

Джереми Линч (F2 фристайлер)

Тренеры: Виталий и Владимир Кличко

Легенды Лиги чемпионов УЕФА:

Витор Баия

Жозе Бозингва

Марсель Десайи

Алекс Скотт

Деку

Гаиска Мендьета

Селия Шашич

Хенрик Ларссон

Юные чемпионы adidas

Тренер: Рууд Гуллит

Формат турнира: два полуфинала, матч за третье место и финал.

Расписание матчей:

16:00-16:30 Первый полуфинал;

16:45-17:15 Второй полуфинал;

17:30-18:00 Матч за третье место;

18:15-18:45 Финал

Доступ на территорию "Фестиваля чемпионов" бесплатный.