Украина фото УЕФА разрешила убрать рекламу Газпрома с баннеров к финалу Лиги чемпионов

2018-05-22 12:13 591

УЕФА поддержал позицию властей Киева о невозможности использования логотипов российского Газпрома как партнера при оформлении территории Фестиваля чемпионов для болельщиков и гостей финала Лиги чемпионов на Крещатике.

Об этом сообщил официальный представитель Киевской горгосадминистрации по вопросам подготовки к финалу Лиги чемпионов Киеве Андрей Мирошниченко.

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"УЕФА согласился с позицией КГГА о невозможности использования логотипов "Газпрома" даже в качестве информации о партнерах Лиги Чемпионов. Все убрано. Уже сейчас печатается новое оформление, которым заменят демонтированное. Всем благодарны за понимание", – написал Мирошниченко на своей странице в Facebook.

По его словам, такое проявление "Газпрома" стало неожиданностью не только для Киева, но и для функционеров УЕФА.